Мультфильм о маме, любви и космосе получил сразу три статуэтки «Икар»

Работа Константина Бронзита победила в трёх номинациях, сообщает ТАСС.





Помимо победы в номинации «Лучший фильм», анимационная лента «Он не может жить без космоса» была отмечена в номинациях «Режиссёр» и «Звукорежиссёр». Созданная в минималистическом стиле работа рассказывает о силе материнской любви, противостоящей извечной тяге человека к звёздам.





О том, кому досталась в 2020 году главная награда мультипликационной премии «Икар», стало известно во вторник. Жюри отметило и выдающуюся работу по созданию звука — приз получил звукорежиссёр Владимир Голунин.





Константин Бронзит отметил, что его сотрудничество с Голуниным имеет многолетнюю историю, и порадовался за коллегу. Он также поблагодарил всех членов жюри, которые выбрали именно его фильм.





Сама церемония вручения Национальной анимационной премии «Икар» должна была состояться ещё весной, но была отменена из-за пандемии коронавируса. 7 сентября её провели с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора на площадке Третьяковской галереи.



