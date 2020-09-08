Матвеев всё-таки уходит: Машков уже нашёл замену

Его роль в «Кинастоне» будет исполнять Юрий Чурсин, пишет «Комсомольская правда».





Журналисты «КП» сослались на слова самого худрука театра Олега Табакова, который отметил, что договориться с Максимом Матвеевым о частичном сотрудничестве в рамках спектаклей с его участием не удалось. Машков пояснил, что у артиста слишком много дел, которые не позволяют делать театр основным местом работы.





Тем не менее, в «Табакерке» решили не снимать постановки, в которых играл супруг Елизаветы Боярской. Актёра заменит в них Юрий Чурсин («Изображая жертву», «Три мушкетёра», «Содержанки-2») — в частности, он сыграет заглавную роль в спектакле Евгения Писарева «Кинастон».





Сам Матвеев свой уход из театра Табакова пока никак не прокомментировал. Ранее стало известно, что артист переехал в Санкт-Петербург, чтобы быть ближе к семье.





Также недавно СМИ сообщали, что худрук Театра Олега Табакова уволил Розу Хайруллину. Машков пояснил, что у актрисы просто закончился контракт с театром, и у неё много работы на стороне. Но Хайруллина, по словам Машкова, и после ухода из труппы продолжит играть в двух постановках — «Волки и овцы» по Островскому и «Чайка» по пьесе Чехова.



