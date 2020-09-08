Телеканал «Россия К» снял с эфира программу с 20-летней историей без объяснения причин

Передачи «Тем временем. Смыслы» больше не будет, сообщил ведущий проекта Александра Архангельского.





Архангельский, который вёл передачу с 2002 года, пояснил, что причины такого решения руководства канала ему неизвестны. Но в беседе с журналистами РБК он высказал предположение о закрытии ниши общественных программ.





Ведущий также добавил, что из сетки вещания «Культуры» исчезли передачи Михаила Швыдкого и Виктора Третьякова. При этом Архангельский выразил уверенность в том, что проект «Тем временем» будет иметь продолжение, но, вероятно, не в рамках «России К».





«Начался новый сезон на канале «Культура». Но завтра некоторые из вас в привычное время включат телевизор — и не увидят нас», — говорится в посте Архангельского в Facebook. Ранее на другом центральном канале — «Россия 1» — было снято с эфира юмористическое шоу «Ещё не вечер!» с Еленой Степаненко: программа не получила популярности среди зрителей.





Также с эфира этим летом был снят с телеэфира «Бесогон» Никиты Михалкова. По мнению режиссёра, запрет передачи означает, что есть некто «неприкосновенный» и «правда никому не нужна».



