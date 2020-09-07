В Ясной Поляне день рождения Льва Толстого отметят именными георгинами

Цветок в честь великого писателя был выведен тульским селекционером, рассказали в пресс-службе музея.





Выставка цветов станет лишь одним из мероприятий, которыми ознаменуется празднование 192 годовщины со дня рождения автора «Войны и мира». Праздник состоится 9 сентября, вход на территорию музея будет бесплатным.





Череду мероприятий в честь писателя начнёт ставшее уже традиционным «Слово о Толстом». Возле Дома писателя соберутся школьники, а также студенты факультета русской филологии Тульского государственного педагогического университета, которые поделятся своими впечатлениями от творчества Толстого.





Затем к могиле писателя возложат венки, в них будут использованы в том числе и георгины сорта «Граф Лев Толстой», выведенный в честь знаменитого земляка местным селекционером Олегом Дорогановым. Он ежегодно лично приезжает в усадьбу любимого писателя, чтобы преподнести ему цветы.





С 11:00 до 15:30 рядом со входом в Дом писателя будет проходить выставка цветов, на которой также можно будет полюбоваться творениями селекционера. В 14:00 там же выступит струнный квартет под руководством Владислава Белоусова: музыканты исполнят сочинения Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Александра Бородина. Такой выбор связан с тем, что музыка играла очень большую роль в жизни и творчестве Толстого.





В пресс-службе музея подчеркнули, что все мероприятия будут проходить в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями и ограничениями.



