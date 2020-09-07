В России открыли аэропорт-музей в стиле 70-х годов

Аэровокзал, расположенный в поморской деревне, до сих пор обслуживает пассажиров, передаёт ОТР.





Музей, переносящий посетителей в атмосферу сельских аэровокзалов 1970-х годов, открылся на базе действующего аэропорта в Лопшеньге Архангельской области. Здесь разместилась экспозиция «Воздушные причалы Белого моря».





Это целый этнографический комплекс, представляющий историю малой авиации на Севере. Гости музея смогут приобрести сувенир в виде раритетного билета на самолёт, посетить буфет воздушной гавани или послушать сказку в комнате матери и ребёнка.





Интересно, что здание одновременно продолжит выполнять и функции настоящего аэропорта: самолёт — наиболее привычный и популярный в здешних местах вид транспорта.



