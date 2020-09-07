В России снимают мультфильм по сценарию Дарьи Донцовой

О сюжете новой анимационной ленты рассказали в правлении «Союзмультфильма».





Мультипликационный сериал «Тайны медовой долины» станет основоположником детского детективного жанра в отечественной анимации. Премьера мультфильма намечена на 19 сентября, она пройдёт онлайн на платформе Premier.





Известно, что созданием сценария к мультфильму занималась мастер детективов Дарья Донцова. Как рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева, новый мультсериал будет объединять в себе элементы детектива и комедии.





В «Союзмультфильме» отметили, что хотели бы возродить жанр детектива, который аниматоры начали было забывать. Там рассказали, что «Тайны медовой долины» рассчитаны на аудиторию от 4 до 6 лет.





Приоткрыли и некоторые тайны создания мультфильма: в нём использовался тот же движок, который применяется при работе над компьютерными играми. Такие технологии позволяют существенно сократить срок производства.



