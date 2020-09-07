Показ ленты Кончаловского на Венецианском фестивале прошёл с «коронавирусным» аншлагом

Ленту о расстреле в Новочеркасске провожали овациями, пишет «Кинорепортер».





Зрительный зал был наполнен на две трети — это максимум в условиях нынешних ограничений. Всего фильм «Дорогие товарищи», повествующий о трагических событиях 1962 года, на фестивале покажут 15 раз.





Чёрно-белую картину с Юлией Высоцкой в одной из главных ролей показали сразу в двух залах Дворца кино. Как пишут СМИ, заключительные титры фильма публика встретила аплодисментами.





В зале присутствовал и сам режиссёр с супругой — после завершения картины они поблагодарили зрителей за их искреннюю реакцию. О том, когда ленту смогут посмотреть российские зрители, пока ничего не сообщается.





Это не первый фильм Кончаловского, представленный на Венецианском кинофестивале. В 2016 году его работа «Рай» об ужасах Холокоста получила главный приз конкурса — «Серебряного льва».



