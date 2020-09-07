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  • В Петербурге пройдёт выставка памяти умершего от коронавируса скульптора — автора «Петербургского ангела»

В Петербурге пройдёт выставка памяти умершего от коронавируса скульптора — автора «Петербургского ангела»

07.09.2020

Выставка кукол Романа Шустрова пройдёт в Музее игрушки, сообщает Piter.TV.

Организаторы экспозиции просят всех, у кого есть игрушки Романа, откликнуться и предоставить их для выставки. Как только коллекция будет собрана, станет известна дата начала мероприятия. 

Роман Шустров был известным в Петербурге скульптором  —  он стал автором знаменитого ангела с зонтиком, украшающего сейчас Измайловский сад. Также Шустров делал замечательных кукол.

В начале мая Роман попал в Мариинскую больницу с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Художника подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось  —  Шустров скончался в возрасте 61 года.