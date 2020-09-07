Обнаружено золото скифов — его владельцами оказались духи

Археологи заявили, что золотые артефакты, найденные на плато Елеке Сазы, были приношением богам.





Клад, найденный в Казахстане, насчитывает около 850 золотых и позолоченных предметов конской упряжи скифо-сакской эпохи. Археологи, проводящие раскопки на плато Елеке Сазы, датируют находки примерно V-IV веками до нашей эры.





Как рассказал журналистам руководитель археологической экспедиции Абдеш Толеубаев, клад был найден рядом с могилой вождя древних скифов. Он убежден, что место погребения вождя было для племени священным, поэтому в течение многих лет они приносили сюда ценные вещи в дар аруахам — духам предков.

Все найденные элементы сбруи выполнены в виде зверей — оленей, барсов, грифонов, а помимо золота, в них использовались камни, в частности сердолик. Наибольшее внимание исследователей привлекла золотая фигура пантеры удивительно тонкой выделки, украшенная четырьмя колокольчиками.





Также на плато Елеке Сазы, где обнаружено сразу несколько древних курганов, нашли древнюю плавильню и кузницу, в которых кочевники железного века изготавливали ювелирные изделия и оружие.



