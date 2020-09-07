Впервые в истории: американцы признали российский ужастик лучшим в мире

«Спутник» занял первое место в iTunes в категории «хоррор», сообщили в видеосервисе more.tv.





Киноработа российского режиссёра Егора Абраменко «Спутник» была выпущена в онлайн-прокат в разгар карантина, 23 апреля. Премьера состоялась одновременно на нескольких платформах — в онлайн-кинотеатрах more.tv и ivi, а также видеосервисе Wink.





По итогам сезона зрители отдали российскому ужастику первое место в разделе «хоррор», при этом фильму также удалось занять почётное пятое место в разделе «кино». Продюсер ленты Михаил Врубель заявил о большом интересе к фильму со стороны фестивалей, а также от Голливуда: компании «Кислород» поступило уже несколько предложениями о создании ремейка.





Недавно прокат картины стартовал в офлайн-кинотеатрах США и Австралии, также в ближайшее время «Спутник» оценят зрители Великобритании, Германии и других стран. Сюжет фильма разворачивается в СССР в 1983 году: при посадке космического аппарата выжил только один космонавт, но и он приносит с собой загадку для учёных.





Пока власти скрывают от народа гибель экипажа, нейрофизиолог Татьяна Климова пытается разгадать тайну внеземной жизни. В главных ролях в фильме «Спутник» задействованы Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие.



