В БДТ покажут спектакль-сериал по произведению Марселя Пруста

Постановка Дениса Хусниярова войдет в особую программу 103-го сезона, сообщили в театре.

Первая часть спектакля «В поисках утраченного времени» будет показана в ноябре, а вторая — в мае. Спектакль станет одной из работ проекта «Стратегии художественного развития», в рамках которого зрители познакомятся с работами молодых перспективных режиссеров.





Кроме того, в рамках проекта будет показан еще один «многосерийный» спектакль — «Возможности легкого жанра» Кирилла Вытоптова. Первую часть — «Лира напрокат» — покажут уже в декабре, вторая — «Любовь — книга золотая» — готовится к выходу в июне, заключительная же «серия» будет показана уже в следующем сезоне.





Еще одной постановкой в рамках программы станет спектакль «Хладнокровное убийство» по роману Трумена Капоте, режиссер Александр Молочников. Его покажут в марте 2021 года.

В театре также рассказали о планах по развитию портала БДТdigital, который активно использовался во время вынужденного карантина. Сейчас на сайте в свободном доступе выложены все проекты Большой драмы, выпущенные с апреля по июль, кроме того, там проходит виртуальная выставка плакатов дизайнера Игоря Гуровича.



