Калуга запустила обратный отсчет: город скоро станет «Новогодней столицей России»

В церемонии запуска символического таймера приняла участие замминистра культуры Ольга Ярилова, говорится в сообщении Минкульта.





Часы, установленные у здания кинотеатра «Центральный» на улице Кирова, будут отсчитывать время, оставшееся до начала мероприятий в рамках проекта «Калуга – новогодняя столица России». Вместе с замминистра их запустил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.





По словам замминистра, Калуга оптимально подходит на роль главного новогоднего города страны, поскольку здесь «созданы абсолютно все условия, чтобы принимать гостей, чтобы показывать себя». Ярилова отметила развитую инфраструктуру региона и высокий уровень учреждений культуры, добавив, что в такой город не стыдно пригласить и зарубежных гостей.





Кроме того, в следующем году Калуга будет праздновать 650-летие, добавила замминистра. Глава региона Владислав Шапша пообещал, что все мероприятия областной центр проведет на самом высоком уровне.





Шапша отметил, что проект «Калуга – новогодняя столица России» даст городу стимул для развития туристического и культурного потенциала. Мероприятия в рамках проекта намечены на период с 12 декабря по 9 января: это десятки различных мероприятий, большая часть которых состоится в центре города, на улице Кирова.





В следующем году звание новогодней столицы страны перейдет Нижнему Новгороду. Калуга станет уже девятым городом, получившим «Хрустальную снежинку»: ранее новогодними столицами России становились Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань.



