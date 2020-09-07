Оскароносный чешский режиссер Иржи Менцель скончался на 83-м году жизни

Об этом сообщила в Инстаграм его супруга Ольга Менцелова.





Она добавила, что Менцель ушел из жизни у себя дома, в окружении близких, но причину смерти не озвучила. На счету режиссера было более 20 картин, одна из них — «Поезда под пристальным наблюдением» 1966 года — была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».





В 2016 году Менцель дал мастер-класс студентам Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Он с присущим ему остроумием отвечал на вопросы будущих актеров и режиссеров, а также вступил в полемику с самим Михалковым.





На вопрос о том, что значил для него «Оскар», мэтр честно ответил, что статуэтка хранилась у него дома «между ботинок и лыж». Также он рассказал, что с юности мечтал стать режиссером, но его не взяли «ввиду отсутствия способностей», после чего он отправился работать на телевидение, где «талант не требовался».





Своим любимым автором Менцель назвал Чехова: «У него есть над чем посмеяться и поплакать». Мастер также признался тогда, что с тех пор, как он начал снимать кино, мир стал другим, а через пять-десять лет, по его словам, все будет еще хуже.



