Из Сербии в Петербург приедут картины Рериха

Часть из них разместят в музее-усадьбе художника в Изваре, рассказала замминистра культуры Алла Манилова.





К такому решению в Минкульте пришли после встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, который предложил передать эскиз к опере Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» в тихвинский музей. Сообщается, что всего Сербия передаст на родину Рериха семь картин.





Передача полотен кисти Николая Рериха состоится в рамках соглашения об обмене культурными ценностями, заключённого между странами. Манилова считает, что это событие очень важно для Ленинградской области, но особенно для музеев Рериха, которые неустанно работают и в части сохранения рериховского наследия, и в части его популяризации.





Алла Манилова добавила, что все юридические формальности уже улажены и обмен состоится до конца года. Она подчеркнула, что ни одна из работ не отправится в Москву, а поселятся в Петербурге и Ленобласти.





Замминистра одобрила предложение Дрозденко передать одну из картин в музей-усадьбу в Изваре Тихвинского района. Губернатор отметил, что сейчас в музее полным ходом идут реставрационные работы, которые завершатся к концу года.



