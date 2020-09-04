В Курске продезинфицировали Пушкина — подарок Александра Руцкого

Как отмечается на сайте Курского Интернет-Телевидения, памятник помыли впервые за 20 лет.





Почти историческое мероприятие курские власти решили провести в преддверии торжеств, посвящённых Дню города. Помыли и продезинфицировали не только памятник Пушкину, но и всю Театральную площадь, недавно подвергшуюся реконструкции.





Памятник был установлен 20 лет назад в честь 200-летия со дня рождения поэта, и с тех пор его ни разу не мыли. Интересно, что одним из авторов памятника значится Александр Руцкой, бывший в ту пору губернатором Курской области.





Великий русский поэт представлен на памятнике в полный рост, одетым в длинный плащ, и установлен на высоком постаменте из гранита. На постаменте выгравирована памятная надпись, а также изображены герои произведений Пушкина.





А.С.Пушкин родился 221 год назад, 6 июня 1799 года. Всенародно отмечать день рождения первого русского поэта начали еще в позапрошлом веке, а в новой России вернулись к этой традиции после 1937 года, когда поэт был официально признан «нашим». К сожалению, в этом году Пушкинский день прошёл лишь онлайн, без привычных праздничных мероприятий.