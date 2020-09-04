В вологодском Доме-музее Петра I появился уникальный экспонат — в нём более 1000 деталей

Речь идёт о макете судна петровской эпохи: как рассказали в музее, это подарок музею к юбилею.





Макет Дом-музей получил от мастера судомоделирования Павла Карандеева в честь 135-летия со дня основания. История музея отсчитывается с 1885 года, когда в день приезда в Вологду великого князя Владимира Александровича был открыт дом Петра I — первый музей в Вологодской губернии.





В этом доме император Пётр I останавливался несколько раз во время своих визитов в Вологду. Теперь же среди экспонатов музея появилась точная уменьшенная копия галеры петровских времён.





Её создатель рассказал на встрече с вологжанами, что работа заняла у него более двух лет. Пришлось даже обращаться за чертежами в Военно-исторический архив Санкт-Петербурга.





Макет выполнен с величайшей точностью, вплоть до мельчайших деталей — их более тысячи, и все изготовлены из соответствующих эпохе материалов. Как рассказал заведующий филиалом музея-заповедника Андрей Котов, в экспозиции музея уже есть макет фрегата начала XVIII века, но в ней не хватало как раз самого быстроходного судна тех лет — галеры.



