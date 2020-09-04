Михайловский театр откроет новый сезон балетной сказкой по Гофману

Премьера балета «Коппелия» пройдёт 2 октября, рассказали в театре.

В основе балета — сказка «Песочный человек» о молодом человеке, влюбившемся в куклу и едва не бросившем ради неё свою невесту. Как рассказал художественный руководитель театра Владимир Кехман, это будет первый после вынужденного перерыва спектакль, и он подарит зрителю атмосферу праздника и чуда.





Балетом «Коппелия» в постановке Михаила Мессерера Михайловский начнёт свой 188-й сезон. Декорации к спектаклю выполнил известный театральный художник России Вячеслав Окунев.





В театре рассказали, что в новой постановке объединены элементы редакций Артура Сен-Леона, Мариуса Петипа и Александра Горского. Основой балета станет классическая хореография со сложной пальцевой техников.





Как признался Владимир Кехман, работа над этим спектаклем напомнила ему о балете «Чипполино», который он поставил 13 лет назад как режиссёр. «Коппелия», на его взгляд, получится такой же остроумной, красивой и волшебной.



