Тульский губернатор отчитался о подготовке к 500-летнему юбилею Тульского кремля

За три года на подготовку к празднованию регион получил около 4,5 млрд рублей, сообщил глава Тульской области Алексей Дюмин.





Выступая в пятницу, 4 сентября, на выездном заседании оргкомитета по подготовке к юбилею Кремля, он рассказал о проделанных работах по восстановлению культурно-исторического наследия и об израсходованных средствах. Он уточнил, что с 2017 по 2020 год в целом объём финансирования из разных источников составил 4,5 млрд.





На заседании, которое проводил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Дюмин рассказал, что близится к концу реставрация более 70 исторических объектов, будет благоустроено около 50 общественных пространств в Туле и 11 городах области. Глава региона подчеркнул, что тульским властям удалось «достаточно гармонично встроиться в различные программы министерств и ведомств федерального правительства».





Его доклад оценил сам вице-премьер, который назвал Тульскую область примером для остальных регионов, где планируют проводить подобные работы. «Это образцовый проект для того, чтобы его внимательно изучали те, у кого празднования такого масштаба впереди», — подчеркнул Чернышенко.





Празднование 500-летие Тульского кремля состоится 26 сентября, все мероприятия будут организованы с учётом требований профилактики распространения коронавируса. Вице-премьер выразил надежду, что несмотря на сложности, праздник пройдёт на самом высоком уровне.



