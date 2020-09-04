Во Владимире нарисовали самый большой в России портрет Цоя

Изображение лидера группы «Кино» украсило стену многоэтажки, рассказали в издании «Призыв».





Размеры необычного полотна — 9 на 12 метров. Портрет появился на улице Лакина, где традиционно проводятся концерты в честь группы «Кино».





Автором арт-объекта стал местный художник Виталий Борисов — на его счету уже более 1200 работ в одном только Владимире. Известно, что всё изображение автор создал вручную, не прибегая к технике.





Сколько денег ушло на создание такой большой фан-зоны Цоя, её создатели не говорят, но признаются, что немало — средства собирали всем миром. Также художникам пришлось заручиться согласием на размещение портрета всех жильцов дома.





Как пояснил один из организаторов стены памяти Андрей Каржин, портрет был создан к 30-летию со дня гибели музыканта. Под портретом разместилась цитата из песни Цоя: «Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть».



