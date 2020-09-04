На 25 сельских ДК Якутии выделят почти 27 млн рублей из бюджета

Ещё 2,3 млн добавят власти республики, сообщили в региональном Минкультуры.





Этой суммы должно хватить, чтобы обновить и отремонтировать ДК в 25 муниципалитетах. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Культура малой родины» по инициативе «Единой России».





Завершить проект планируется до 2022 года, средства получат Дома культуры, выбранные по результатам конкурса. Сообщается, что деньги поступят уже в этом году.





По словам представителей якутского Минкульта, дотации будут распределены между 25 муниципалитетами, 20 из них потратят деньги на приобретение оборудования для сельских клубов, а остальные пять отремонтируют здания своих Домов культуры.





В региональном Минкультуры уточнили, что к муниципалитетам, рассчитывающим на получение средств, есть важное требование: они также должны принять участие в финансировании обновления и оснащения ДК. Кроме того, отбирать будут те Дома культуры, которые демонстрируют рост культурной активности местных жителей и достижения на различных конкурсах.



