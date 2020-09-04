В театре Моссовета наконец появится худрук

Имя нового руководителя театра объявят 8 сентября, сообщает ТАСС.





По данным РИА Новости, на этот пост может быть назначен Евгений Марчелли, бывший худрук ярославского драмтеатра имени Волкова. Ранее он покинул пост из-за разногласий с директором театра.





На 8 сентября в Моссовета назначен сбор труппы, тогда же и будет официально представлен новый худрук. В театре не было худрука с сентября 2016 года, когда скончался его бессменный руководитель народный артист РФ Павел Хомский — он возглавлял театр более 30 лет.





Вероятный преемник Хомского Евгений Марчелли достаточно известен в театральных кругах, он работал в Москве и Петербурге, а также других городах страны. Не так давно он выпустил новый спектакль на сцене Театра Наций: постановку по Достоевскому «Страсти по Фоме» зрители увидят в новом сезоне.





Ранее мы сообщали, что театр имени Моссовета откроется в первой половине сентября и планирует сыграть премьеру — шекспировского «Ричарда III» в постановке Нины Чусовой.



