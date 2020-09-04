Скончался оператор, снявший киношедевр о Холмсе и Ватсоне

Как сообщили на студии «Ленфильм», Анатолий Лапшов умер на 72-м году жизни.





Анатолий Петрович проработал на «Ленфильме» более 40 лет, говорится в сообщении студии. Оператор скончался в ночь на 3 сентября, причина смерти не называется.





В сообщении студии говорится, что Анатолий Лапшов был не только очень талантливым человеком и высококлассным профессионалом своего дела, но и очень добрым и отзывчивым другом. Перечислены его наиболее яркие киноработы: он снял не только «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», но и ленты «Господин оформитель», «Окно в Париж», «Единожды солгав», а также многие другие.





В последнее время Анатолий Лапшов также преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов. Сотрудники «Ленфильма» выразили свои соболезнования родным и близким скончавшегося кинооператора.





Напомним, буквально за 2 дня до этого из жизни ушёл артист Борис Клюев, чья творческая судьба также пересеклась с сериалом о Шерлоке Холмсе. Актёр, сыгравший Майкрофта Холмса, скончался на 77-ом году жизни от тяжёлой болезни.



