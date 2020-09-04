Премьеру спектакля в Малом театре посвятили Борису Клюеву — он не успел в нём сыграть

Борис Владимирович должен был исполнить роль Рузвельта, рассказали в театре.





Вместо Клюева 32-го президента США в постановке Андрея Житинкина сыграл Владимир Носик. Спектаклем «Большая тройка (Ялта-45)» Малый театр, в котором Борис Клюев служил более полувека, открыл свой очередной сезон.





Напомним, народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни после долгой болезни. Режиссёр нового спектакля Андрей Житинкин отметил, что актёр до последнего боролся с недугом и репетировал роль, причём делал это замечательно, но, к сожалению, не дожил до премьеры.





Режиссёр добавил, что в новой постановке собран поистине блистательный актёрский состав: роль Иосифа Сталина исполняет Василий Бочкарев, Уинстона Черчилля играют Борис Невзоров и Валерий Афанасьев. Спектакль посвящён событиям, произошедшим на Ялтинской конференции 1945 года, когда лидеры антигитлеровской коалиции обсуждали дальнейшую судьбу мира после победы над фашизмом.





Ранее министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева. Она назвала уход Клюева большой потерей для российского общества. «Это невосполнимая утрата для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа», — подчеркнула министр.



