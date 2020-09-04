«Все в сад!» В Москве открылся первый музейно-театральный фестиваль

О том, что ждёт гостей мероприятия, рассказали его организаторы из Бахрушинского музея.





В пресс-службе музея рассказали, что в садово-парковом пространстве специально к фестивалю были подготовлены семь тематических площадок. На них с 4 по 27 сентября будут проходить мастер-классы, викторины, творческие встречи, а также концерты актёров и музыкантов.





Фестиваль «Все в сад!» проводится в столице впервые и будет приурочен к открытию нового театрального сезона. Как пообещали устроители праздника, в живой атмосфере Бахрушинского сада будут размещены любопытные бутафорские предметы и декорации из нескольких московских театров.





В рамках фестиваля пройдёт встреча с деятелями театра, которые поделятся планами на новый сезон — Константином Райкиным, Нонной Гришаевой, Александром Олешко и другими. А откроется фестиваль театрализованным парадом, который затем будет повторяться дважды в день.





Гостей ждут выступления участников телепроекта «Голос», концерт акапелла-группы Common Touch, уличных театральных коллективов. Кроме того, в программе запланированы номера детских театральных студий города и студентов театральных вузов.



