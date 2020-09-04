Идея запрета на фотографирование книг в магазинах столкнулась с жесткой критикой

По мнению продавцов,запрет нанесет вред всей отрасли — свою позицию озвучила крупная книжная сеть.





Как считают в руководстве сети магазинов книг и подарков «Республика», фотографируя книги, покупатели лишь способствуют популяризации чтения. Если запретить съемку, это может сильно ударить по продажам, считают книготорговцы.





Напомним, ранее в Минпромторге предложили запретить фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их оплаты. В Роспечати к идее отнеслись скептически, назвав глупостью.





В «Республике» заявили, что цель нововведения непонятна: сама по себе съемка печатных изданий не несет никакой опасности копирования — читать книгу с фото как минимум неудобно. Там напомнили, что книжное пиратство распространено не в книжных магазинах, а в Интернете.





Книжная сеть подчеркнула, что только приветствует и поощряет фотографирование своего товара, поскольку покупатели обычно делают это, чтобы поделиться впечатлениями в соцсетях, а это способствует популяризации книг. А вот эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Дмитрий Краснов считает, что эта мера была бы логичной и защитила бы интересы продавцов, авторов и издателей.



