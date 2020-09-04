Концерты Люки Дебарга откроют новый сезон Московской филармонии

Французский пианист выступит 4 сентября с произведениями Чайковского и Прокофьева, сообщили в пресс-службе филармонии.





В этом предъюбилейном, 99-й сезоне, по словам гендиректора филармонии Алексея Шалашова, будет немало новых проектов. Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса и ограничениями, столичная филармония продолжит дарить публике радость от живой музыки и концертов.





Руководство филармонии планирует опробовать новые форматы выступлений, чтобы и в новом столетии продолжать занимать лидирующие позиции в концертной жизни России. Но первая задача в нынешних сложных условиях — это дать возможность артистам вернуться к нормальной концертной жизни, отметил Шалашов.





Люка Дебарг выступит на сцене «Филармонии-2» и в Концертном зале имени Чайковского с тремя концертами, 4, 5 и 6 сентября, которые пройдут в сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Юрия Симонова.





В программе первых двух выступлений — Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева и марш из его же оперы «Любовь к трем апельсинам», а также большая сюита из балета «Лебединое озеро» Чайковского. 6 сентября Дебарг представит программу «Вокруг Скарлатти», в которой сыграет и свои собственные произведения.



