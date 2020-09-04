На Arkhangelsk Music Weeks приглашают ценителей рока, джаза и классики

Программа будет чрезвычайно разнообразной, обещают организаторы фестиваля.





Мероприятие стартует 9 октября и закончится 1 ноября спектаклем Василия Зоркого «Мне 30 лет» на сцене архангельского Дома молодежи. Василий Зоркий также является креативным директором Arkhangelsk Music Weeks.





Как рассказали организаторы, фестиваль станет одним из центральных событий культурной жизни региона. В рамках феста пройдут Дни джаза, рок-фестиваль и концерт оркестра Приморской филармонии.

Всего запланировано 20 различных мероприятий с участием более 200 артистов, причем выступления пройдут не только в Архангельске, но и в других городах Приморья. Фестиваль Arkhangelsk Music Weeks проходит при поддержке Министерства культуры России.





Продажа билетов на фестиваль начнется в понедельник, 7 сентября. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Arkhangelsk Music Weeks.



