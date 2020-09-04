Warner Bros остановили съемки «Бэтмена» из-за коронавируса

Как предполагает издание Vanity Fair, COVID-19 мог быть выявлен у исполнителя главной роли Роберта Паттинсона.





В съемочной группе подтвердили факт заболевания одного из участников, но не назвали его имени. В Warner Bros заверили, что заразившийся изолирован, и подтвердили факт временной приостановки съемочного процесса.





СМИ высказывают предположения, что заболевание нашли у Роберта Паттинсона — он исполняет в продолжении знаменитой франшизы роль самого Бэтмена. Кроме него, в фильме задействованы Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие звезды Голливуда.





Напомним, съемки нового «Бэтмена» были возобновлены совсем недавно: в начале марта их приостановили из-за начавшейся пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим премьеру также пришлось перенести с 25 июня на 1 октября 2021 года.





Режиссером продолжения саги о супергерое стал Мэтт Ривз. На кадрах тизера, показанного недавно, и Готэм, и сам Бэтмен выглядят весьма мрачно: перед супергероем явно будет стоять непростая задача.



