«Это не детская сказка»: Мариинский театр представляет «Снегурочку» Анны Матисон

Премьера оперы Римского-Корсакова состоится сегодня, 4 сентября, на Новой сцене, сообщили в театре.





Это будет уже второе обращение режиссера к произведениям композитора на петербургской сцене: ранее Анна Матисон ставила в Мариинке оперу «Золотой петушок».





Представляя свою новую работу журналистам, постановщица призналась, что ее концепция спектакля далека от детской сказки. Она отметила, что постаралась открыть в тексте Островского скрытый смысл: тему противопоставления Снегурочки и толпы, которая «никак не хочет видеть проблему в себе, ведь гораздо проще найти внешнего врага».





Над оформлением спектакля работали сценограф Александр Орлов и художник по костюмам Ирина Чередникова, а хореографической частью занимались Раду Поклитару и Илья Живой. «Снегурочкой» Мариинский театр завершит XXVIII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» и театральный сезон 2019/2020.





Как рассказали в театре, премьера новой постановки была запланирована еще на апрель, но из-за пандемии и карантина ее пришлось отложить. Напомним, Мариинский театр стал одним из первых вновь открывшихся театров в России.



