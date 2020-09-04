Лучшие культурные события осени покажут онлайн

Площадкой для трансляций станет портал «Культура.РФ», гласит сообщение в соцсетях Минкульта.





Будет показано 40 культурных мероприятий, которые планируется провести по всей стране в рамках нацпроекта «Культура» в течение осени. В частности, это концерт в честь юбилеев «Русского музея» и «Петербург-концерта», открытие XII Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, премьера сезона Театра им. А. Райкина «Три апельсина. Карнавал» и многие другие.





Первую трансляцию можно будет увидеть уже 11 сентября — это будет постановка «Современника» по пьесе А. П. Чехова «Три сестры». Затем покажут спектакли и концерты из афиши Малого театра, Театра «Практика», с фестиваля «Артмиграция» и даже из парка «Ораниенбаум» под Петербургом.





Следить за анонсами трансляций и узнавать самые интересные новости можно на сайте национального проекта «Культура». Кроме того, все новые мероприятия анонсируются в соцсетях проекта.





На этой неделе в Министерстве культуры РФ оценили реализацию нацпроекта «Культура» в Кузбассе. Как отметила замминистра Ольга Ярилова, посетившая регион с рабочим визитом, далеко не везде в России есть такие театры, дома культуры и детские школы искусств.



