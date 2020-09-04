Ольга Любимова приняла участие в переговорах с премьером Белоруссии

Она присутствовала в составе российской делегации, сообщается на сайте Минкульта.





Переговоры Михаила Мишустина и Романа Головченко 3 сентября были посвящены ряду важных тем, в том числе касающихся культурной сферы. Премьеры соседних стран обсудили проблемы экономического сотрудничества, затронули вопросы взаимодействия в сфере цифровой экономики, а также тему развития культурных связей и спортивных мероприятий.





В составе рабочей группы российского кабмина была и министр культуры РФ Ольга Любимова.





Двумя днями ранее Любимова побывала на праздновании Дня знаний в МГАХ. Министр приняла участие в церемонии посвящения юных танцоров в первоклассники, отмечается на сайте Минкульта.





Любимова поздравила со знаменательным событием самих новоиспеченных учащихся Московской государственной академии хореографии, а также их родителей и педагогов. Она выразила уверенность в том, что новый учебный год пройдет спокойно, несмотря на все сложности.



