Ольга Любимова приняла участие в переговорах с премьером Белоруссии

04.09.2020

Она присутствовала в составе российской делегации, сообщается на сайте Минкульта. 


Переговоры Михаила Мишустина и Романа Головченко 3 сентября были посвящены ряду важных тем, в том числе касающихся культурной сферы. Премьеры соседних стран обсудили проблемы экономического сотрудничества, затронули вопросы взаимодействия в сфере цифровой экономики, а также тему развития культурных связей и спортивных мероприятий.

В составе рабочей группы российского кабмина была и министр культуры РФ Ольга Любимова. 

Двумя днями ранее Любимова побывала на праздновании Дня знаний в МГАХ. Министр приняла участие в церемонии посвящения юных танцоров в первоклассники, отмечается на сайте Минкульта.

Любимова поздравила со знаменательным событием самих новоиспеченных учащихся Московской государственной академии хореографии, а также их родителей и педагогов. Она выразила уверенность в том, что новый учебный год пройдет спокойно, несмотря на все сложности. 