В Казани начинаются Дни японского кино

Как рассказали в пресс-службе Минкульта Татарстана, фестиваль пройдет с 4 по 8 сентября.





Мероприятие откроется показом ленты Тацуси Омори «Каждый день — хороший день». Главная героиня ленты — японка, начавшая изучать искусство чайной церемонии и незаметно изменившая свою жизнь.





Также гости фестиваля увидят «Мамесиба» режиссера Тору Камэй, «Сказку о самурайской кухне» Юдзо Асахары и другие фильмы. Как отметила глава Татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура» Асия Садыкова, японский кинематограф по праву считается одним из лучших в мире, его отличает особая философия и доброта.





В программе Дней японского кино — не только кинопоказы. Здесь также можно научиться различным японским искусствам: например, пройдут мастер-классы по складыванию из бумаги традиционных японских кукол.





Будет и более актуальный урок — по рисованию на медицинских масках.



