Красногорск поставил рекорд по «Диктанту Победы»

Там одновременно писали диктант более 1,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Всего на одной площадке в Красногорске в «Диктанте Победы» приняло участие 1583 человека — рекорд уже отмечен в Книге рекордов России. Представителям партии «Единая Россия», Российского военно-исторического общества и общественного движения "Волонтеры Победы", которые были инициаторами и организаторами мероприятия, был вручён официальный документ от Книги рекордов.





Как рассказала представитель Книги рекордов России, такой результат был зафиксирован впервые. Она добавила, что учитывались все участники, сидевшие за партами и выполнявшие задания.





Акция «Диктант Победы» прошла практически во всех регионах страны. В Подмосковье основными площадками акции стали музей «Зоя», музей-заповедник «Бородинское поле» и средняя школа №3 Наро-Фоминска.





Всего в Московской области диктант прошёл на тысяче с лишним площадок — в основном это были школы, библиотеки и музеи. В Наро-Фоминске для всех участников акции прошёл концерт Кантемировской дивизии.





Результаты всероссийского диктанта будут выложены на сайте акции 30 сентября. Победителей выберут как в регионах, так и на федеральном уровне.



