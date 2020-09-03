У севастопольской диорамы «Штурм Сапун-горы» найден боеприпас времен Великой Отечественной войны

Опасный предмет был вывезен специалистами для безопасного уничтожения, сообщили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.





Известно, что неразорвавшийся снаряд пролежал у подножия Сапун-горы 76 лет, со времен ожесточенных боев за Севастополь. Это был артиллерийский снаряд калибра 100 миллиметров, его нашли примерно на метровой глубине в почве при проведении работ.

Сотрудники Специализированного отряда МЧС с соблюдением всех мер безопасности быстро извлекли раритетную находку и отвезли ее для дальнейшей ликвидации. Ни люди, ни культурно-исторический памятник «Штурм Сапун-горы» не пострадали, добавили в главке спасателей.





А на днях в Севастополе открылся кинотеатр с экраном в треть футбольного поля. Такого экрана в Крыму нигде больше нет, заверили журналистов в городском управлении культуры.





Помимо экрана диагональю 28 метров, обновленный кинотеатр «Россия» получил самое современное оборудование. Руководитель главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий заявил, что этот кинотеатр может по праву считаться лучшим на полуострове.



