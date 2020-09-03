В Ульяновской области большим гала-концертом завершится «Белорусский вокзал»

Гала-концерт состоится в пятницу, 4 сентября, в Ульяновском театре юного зрителя, сообщает Mosaica.ru.

Он станет завершающим этапом и главным событием Международного марафона искусств «Белорусский вокзал». Фестиваль приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне





Как рассказал журналистам руководитель Ульяновского ТЮЗа Эдуард Терехов, организаторы фестиваля и гала-концерта «Белорусский вокзал» хотят привлечь внимание детей и подростков к культурному наследию, созданному во время Великой Отечественной войны. С помощью песен, стихов и музыки участники мероприятия расскажут о подвиге и мужестве нашего народа в борьбе с фашизмом.





В завтрашнем концерте примут участие видные творческие и детские коллективы региона: фольклорный ансамбль «Симбирские беседы», ансамбль народной песни «Росинка», ансамбль ложкарей Детской школы искусств имени Б.С. Неклюдова и другие. Также своим выступлением порадуют публику артисты труппы ТЮЗа.





Будут показаны и номера участников из других регионов и даже стран, правда, только в дистанционном формате. Все номера и выступления объединены тематикой Великой Отечественной войны



