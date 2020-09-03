Израильские учёные раскрыли тайну древних фигурок со дна моря

Археолог Меир Эдри уверен, что их бросали в воду, чтобы умилостивить богов, пишет The New York Times.

Ранее считалось, что фигурки были грузом затонувшего при крушении корабля. Необычная находка была сделана близ берегов Израиля ещё в 1972 году.





Археолог из Института морских исследований имени Леона Реканати при Хайфском университете Меир Эдри лишь недавно смог провести тщательный анализ глиняных фигурок, поднятых почти 50 лет назад с морского дна. Он пришёл к выводу, что фигурки были изготовлены в разные эпохи, поскольку они были совершенно непохожими по стилю.





Из этого доктор Эдри сделал вывод, что статуэтки попали в одно место не случайно: скорее всего, люди многие столетия кидали их в море в качестве подношения богам. Не исключено, что у этих ритуалов были магические черты, а фигурки могли означать конкретных людей, полагает учёный.





Ранее археологи были уверены, что найденные артефакты были грузом старинного корабля, останки которого были найдены в том же месте. Установлено, что судно затонуло примерно 2500 лет назад.



