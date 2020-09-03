В Китае найдены самые древние учебники анатомии

Свитки с письменами, найденные в Чанше, опровергает теорию о том, что первыми анатомию начали изучать греки, пишет Planet Today.





Несмотря на то, что ученым пока не удалось полностью перевести найденные свитки, нет сомнений в том, что древние тексты посвящены строению человеческого тела. Возраст рукописей оценивается более чем в 2000 лет — по словам специалистов, они были созданы примерно около 168 года до нашей эры.





Рукописи были найдены при исследовании могилы Мавандуй в городе Чанше, провинция Хунань. Интересно, что записи на свитках сделаны на разных диалектах и даже языках.





Ученые полагают, что найденные свитки в корне меняют представления о том, что первыми строение тела и органов человека описали древние греки. Археологи продолжают работу совместно с историками и лингвистами и надеются, что при дальнейшей расшифровке на многие вопросы будут найдены ответы.





Ранее мы писали, что в древнем городе Сатала, располагавшемся на территории Первой Армении, были найдены древние артефакты, среди них театральная маска возрастом около 2000 лет, военные доспехи древних римлян, масляные лампы и фрагменты архитектурных рельефов раннехристианской эпохи.





По словам профессора Йылдырыма, раскопки ведутся по двум направлениям, в одном из которых ученые обнаружили следы эпохи сасанидского царя Шапура I (255-256 гг. н.э.). В частности, они установили, что в этом месте был уничтожен римский легион — погибли все солдаты.







