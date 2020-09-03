В Орле провели фестиваль незрячих чтецов

Как пишет InfoOrel.ru, мероприятие прошло при поддержке Всероссийского общества слепых.





Фестиваль чтецов среди инвалидов по зрению был приурочен сразу к трём значимым датам: 75-летию Великой Победы, 110-летию со дня рождения Александра Твардовского и 95-летию образования Всероссийского общества слепых. Мероприятие получило название «Живое слово».





Кроме Всероссийского общества слепых, куратором фестиваля выступила также областная специальная библиотека для слепых имени Абашкина. Подобные мероприятия способствуют приобщению слепых и слабовидящих людей к литературе, считают организаторы.





Конкурсные работы были представлены в виде аудио- и видеозаписей, из которых жюри выбрали лучшие. В конкурсе могли участвовать жители Орловской области старше 6 лет, тематика произведений ограничивалась произведениями Твардовского, орловских поэтов и незрячих авторов.





Все участники фестиваля получат сертификаты об участии и памятные подарки, заверили организаторы.



