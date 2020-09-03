У участников фестиваля в Крыму нашли коронавирус

Сразу у нескольких гостей результаты тестов на COVID-19 оказались положительными, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.





Все участники фестиваля «Таврида-Арт», у которых был выявлен коронавирус, направлены в ковидный госпиталь. Те, кто контактировал с ними, находятся на обсервации, их обследуют, добавила Скворцова.





Напомним, фестиваль «Таврида-Арт» проходит в эти дни сразу на 10 площадках Крыма и объединяет почти три тысячи творческих людей — актёров, музыкантов, художников и пр. Точное количество заражённых COVID-19 на фестивале Скворцова не назвала.





Чиновница подчеркнула, что саму территорию фестиваля регулярно проверяют на наличие коронавируса. Как рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, открывавший фестиваль, пока решено не увеличивать численность участников, чтобы не рисковать их здоровьем.





Открытие «Тавриды — АРТ» прошло в среду 2 сентября в бухте Капсель. В программе мероприятия — яркие арт-перформансы, кастинги и конкурсы, также пройдут концерты с участием звезд российской эстрады: Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Леонида Агутина и других.



