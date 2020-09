Российский тур Стинга не состоится

Все запланированные в России концерты британского певца отменены, сообщает Regnum.





Экс-фронтмен The Police не приедет в этом году не только в Россию, но вообще в Восточную Европу. Причина отмены концертов не называется, но, очевидно, музыкант решил не рисковать из-за продолжающейся пандемии коронавируса.





Как гласит пост в Инстаграм-аккаунте центра «Екатеринбург-ЭКСПО», Стинг искренне сожалеет о том, что разочаровал фанатов и с нетерпением ждёт возможности вновь выступить в России. Концерты были запланированы на конец сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.





Организаторы сообщают, что деньги за купленные билеты можно вернуть по месту приобретения. Известно, что были отменены и все концерты британской звезды в странах Восточной Европы, причём о переносе выступлений на год договориться тоже не удалось.





Напомним, Гордон Самнер, более известный как Стинг, прославился ещё в 70-х годах, создав группу The Police, с середины 80-х годов он выступает сольно. На его счету такие всемирно известные хиты, как Shape Of My Heart, Englishman In New York, Fields Of Gold и другие.