Российские дизайнеры покажут, как носить пластик

На фестивале «Сибирская этника» в Омске появилась новая номинация, сообщает «Вечерний Омск».





В рамках IX Всероссийского фестиваля дизайна и искусств «Сибирская этника» пройдёт показ «экоосознанной» одежды, материалом для которой станет пластик. Омская Арт-резиденция, выступающая организатором фестиваля, объявила 2020 год годом экофрендли-ценностей, осознанного потребления и формирования позитивных экопривычек, поэтому добавила в программу мероприятия ряд новых номинаций





В частности, это номинация «Арт-медиа», в которой соревнуются создатели видеоарта, и «Пластика» — в ней можно создать наряд либо арт-объект из пластмассы. Фестиваль пройдёт с 23 по 28 октября.





В качестве организатора выступает, помимо Омской Арт-резиденции, Омский государственный технический университет. Как рассказала руководитель Арт-резиденции Эмма Васильева, основным посылом фестиваля является экологическая осознанность, и это должно проявляться во всех работах вне зависимости от номинации.





По словам Васильевой, настало время задуматься над тем, что современные дизайнеры смогут оставить в одежде и искусстве для моды будущего. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов.



