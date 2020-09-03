В Музее Востока впервые пройдет выставка работ Егише Татевосяна

В экспозицию войдет около 50 произведений выдающегося армянского художника, сообщили в пресс-службе музея.





Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения мастера. Егише Татевосян окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, принимал участие в выставках передвижников, дружил с Василием Поленовым, который был и его наставником. В 1916 году Татевосян стал главой Союза художников Армении.





Как рассказали в Музее Востока, персональная выставка Татевосяна будет включать в себя не только работы самого автора, но и картины художников из его окружения: Елизаветы Кругликовой, Александра Головина и других. Кроме того, будут представлены различные документы и фотоснимки — их делал в своих путешествиях сам Татевосян, который страстно увлекался стереофотографией.





В музее добавили, что ряд материалов будет представлен публике впервые. Также там напомнили, что Татевосян был активным участником выставок объединений «Мир искусства» и «Товарищество передвижных художественных выставок».





Работы, которые были отобраны для выставки, предоставлены не только Музеем Востока, но и музеем-заповедником В.Д. Поленова, фондом Марджани, часть экспонатов получена из частных коллекций. Основной темой творчества Татевосяна были библейские и евангельские сюжеты, но в рамках выставки будут представлены его работы по разной тематике.



