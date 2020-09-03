Поклонникам творчества Довлатова покажут его рисунки и рукописи

Выставка, приуроченная ко дню рождения писателя, пройдет в обеих столицах, сообщает телеканал «Звезда».

3 сентября Сергею Довлатову могло бы исполниться 79 лет, а 24 августа отмечалась 30-я годовщина его смерти. Обеим этим датам посвящен довлатовский фестиваль «День Д» — он традиционно проводится осенью в Петербурге, а в этом году пройдет и в Москве.





В рамках этого фестиваля будут выставлены в виде экспозиции рукописи детских стихов писателя, а также его личные вещи — фотографии, рисунки и многое другое. Особый интерес представляют школьные стихи Довлатова, записанные неровным детским почерком — юный Сергей писал их с 9 до 15 лет.





Эти стихи печатались в газете «Ленинская искра». Позже Довлатов начал более серьезную деятельность как писатель и публицист, работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике под Псковом, а в 1978 году эмигрировал в США, где и вышли самые известные его произведения.





Довлатов скончался в 1990 году в Нью-Йорке в возрасте 48 лет. Куратор выставки Ольга Хрусталева рассказала, что в рамках выставки можно будет увидеть большое количество оригинальных фотографий Довлатова, некоторые из них позже украсили обложки его книг.



