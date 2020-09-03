В России появятся ежегодные исторические школы

Соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится о необходимости каждый год проводить международные исторические школы для молодых исследователей. Организацией таких школ займется Российское историческое общество совместно с Общественной палатой РФ при поддержке правительства страны.





В поручении озвучены сроки исполнения этой задачи — до 31 декабря 2020 года. Данное поручение было разработано по результатам встречи главы государства с членами Общественной палаты.





Помимо организации летних и зимних исторических школ, рабочей группе предстоит осуществить «реализацию гуманитарных и образовательных проектов, направленных на сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории», говорится в сообщении на сайте Кремля.





Российское историческое общество под председательством директора СВР Сергея Нарышкина занимается проблемами формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, а также сохранения национальной памяти. Организация считается преемником Русского исторического общества, которое работало в стране с 1866 по 1920 год.



