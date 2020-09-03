Объявлена дата завершения съемок фильма о Германе Титове

Проект «Герман Титов. Звездный часовой» обещают завершить к 11 сентября, сообщили в Минкульте Алтайского края.





Документальный фильм о судьбе «Космонавта № 2» приурочен к 85-летию со дня рождения Германа Титова, который родился на Алтае. Сейчас съемки на родине Героя Советского Союза подходят к концу, они ведутся при поддержке губернатора Алтайского края, который выделил создателям ленты грант в сфере культуры на 2020 год.





Режиссеры фильма хотят рассказать о малоизвестных фактах биографии своего знаменитого земляка, ставшего самым молодым космонавтом в истории. В фильме будет освещена служба в космических войсках, также будет подробно рассказано о родите Титова — он появился на свет в селе Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края.





Авторы проекта уверены, что своим сильным характером Титов обязан именно родной земле. Они бережно собрали воспоминания земляков космонавта, в том числе его одноклассников, также были использованы материалы из мемориального музея, посвященного второму советскому космонавту.





Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что в регионе постоянно ведется работа по увековечению памяти легендарного земляка: его имя присваивается знаковым объектам, проводятся различные мероприятия и фестивали на космическую тематику. Кроме того, уделяется большое внимание развитию Алтайского мемориального музея Германа Титова в Полковникове.



