Подведены итоги премии «Книга года»

Победителем в главной номинации стал 20-томный сборник литературы Древней Руси, пишет ТАСС.





Церемония награждения победителей «Книги года» прошла вчера, 2 сентября, в ЦВЗ «Манеж» и была приурочена к открытию 33-й Московской международной книжной ярмарки. Лучшим изданием года была признана Библиотека литературы Древней Руси в 20 томах Санкт-Петербургского издательства «Наука».





Глава Роспечати Михаил Сеславинский назвал сборник результатом кропотливого многолетнего труда целой группы специалистов и оценил победу как заслуженную. Лучшей прозой года был назван роман «Концертмейстер» Максима Замшева, лучшим поэтическим изданием признали сборник стихов Олега Чухонцева «И звук и отзвук: из разных книг».





В 2020 году, помимо уже традиционных номинаций, премия вручалась и в новых номинациях — «Детям XXI века», «Поколение Z», «Non-fiction». Кроме того, была учреждена отдельная премия в честь 75-летия Великой Победы, она так и называлась «День Победы».





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Книга под названием «Непобедимое солнце» уже поступила в продажу. По словам издателей, новое произведение писателя-постмодерниста посвящено теме мимолетности и условности времени, а также влияния прошлого на настоящее.



