В Музее Москвы покажут фронтовую переписку

О новой выставке «Письмо. 75 слов о войне» рассказали в администрации музея.





Выставка, посвященная одной из главных трагедий XX века, откроется в Музее Москвы в четверг, 3 сентября. Как сообщила СМИ директор учреждения Анна Трапкова, каждую неделю в рамках выставки будут выступать студенты РАТИ-ГИТИСа с тематическими перформансами.





Выставка «Письмо. 75 слов о войне» приурочена к 75-летию Победы, она позволит взглянуть на события 1941-1945 годов через фронтовую переписку и дневники жителей Москвы. Для выставки было отобрано более 90 документов.





По словам Трапковой, сделать выставку на основе документов понятной и интересной достаточно сложно. Чтобы помочь зрителю понять и прочувствовать текст, эмоции и смысл, заложенные в каждом документе, их необходимо визуализировать.





Именно для этого было решено начать сотрудничество с будущими артистами: студенты ГИТИСа будут читать вслух письма с фронта. А само пространство населили видеоперсонажи, оживляющие безмолвный мир текстов.



