Владимир Путин выразил соболезнования родным Бориса Клюева

Телеграмма президента была опубликована в среду, 2 сентября, на сайте Кремля.





Президент назвал Бориса Владимировича «одним из хранителей легендарных традиций театра и кино в России» и отметил, что артиста очень любили зрители и уважали коллеги. По словам Путина, актер обладал высочайшим профессиональным мастерством и отличался преданностью профессии.





Также президент отметил «открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора» умершего актера. Путин особо подчеркнул, что Клюев оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал его и ценил его «щедрый, самобытный талант».





Напомним, народный артист России Борис Клюев умер во вторник, 1 сентября, на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Зрители запомнили его по ярким образам графа Рошфора («Д’Артаньян и три мушкетера»), Майкрофта Холмса («Приключения Шерлока Холмса»), а также по роли в комедийном сериале «Воронины».

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова также выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева. Она назвала уход артиста невосполнимой утратой для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа.



