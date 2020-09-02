Смоленскому драмтеатру присвоено новое звание

Областной театр им. Грибоедова получил приставку «Академический», сообщила директор театра Людмила Судовская.





Теперь, по словам Судовской, в репертуаре театра станет больше спектаклей по классике. Она отметила, что решение о присвоении звания «Академический» театру, который в этом году отмечает свое 240-летие, было принято губернатором области Алексеем Островским.





Директор театра отметила, что новое звание подчеркнет статус и значение театра в мире искусства, но вместе с тем оно накладывает определенные обязательства, в том числе в части репертуарной политики. В афише театра появится больше постановок по классическим пьесам.





Как пояснили в пресс-службе администрации Смоленской области, решение о присвоении звания театру было приурочено также к 225-летию со дня рождения русского писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова, чье имя носит культурное учреждение.





Смоленский государственный драматический театр, первая постановка в котором была дана в 1780 году во время визита Екатерины II, считается одним из старейших региональных театров России. За свою долгую историю он не раз менял название, пока в 2004 году не стал называться Драматическим театром им. А. С. Грибоедова, а с 2020 года — еще и Академическим.



