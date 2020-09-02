Театр Маяковского озвучил сумму потерь из-за карантина

За пять месяцев вынужденного простоя театр потерял 135 млн рублей, рассказал директор театра Александр Стульнев.





Во время сбора труппы в преддверии начала сезона руководство театра отметило, что из-за отмены спектаклей зрелищ лишились 67 тысяч зрителей — не был показан 171 спектакль. Тем не менее, театр планирует начать полноценную работу — уже с октября появится полноценный репертуар, в сентябре также будет дано несколько спектаклей.





Открывает новый сезон постановка «Старший сын» по произведению Вампилова. Далее обещают дать несколько спектаклей на основной сцене и несколько — на Сретенке, а с октября спектакли начнут показывать на всех трёх сценах театра.





29 сентября театр Маяковский покажет свою первую премьеру в этом сезоне: ею станет комедия «Дикарка» по пьесе Островского и Соловьёва. Спектакль поставил Юрий Иоффе, в главных ролях задействованы Евгений Парамонов и Анастасия Дьячук.





Все ближайшие месяцы театр будет работать в условиях соблюдения санитарных норм: зрительские места расположат в шахматном порядке, зрителей будут допускать к просмотру только при наличии маски и перчаток. Также во всех помещениях будут размещены санитайзеры.



